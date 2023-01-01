Специалисты из Москвы продолжат восстановление Луганска

Восстановление города продолжится. Фото: Администрация Луганска

Строители из Москвы планируют провести в Луганске более 900 восстановительных мероприятий. Работы рассчитаны на пять лет. Об этом сообщили в местной администрации.

Там рассказали, что самым масштабным соглашением, оказавшим влияние на весь ход восстановления и развития Луганска в 2022 году, стало подписание в июне совместной декларации про установление побратимских отношений между двумя городами.

- В рамках этих соглашений специалистами из Москвы проводятся более 900 восстановительных мероприятий, рассчитанных на пять лет реализации, - пояснил мэр Луганска Манолис Пилавов.

Градоначальник уточнил, что стороны продолжат сотрудничество по таким важным направлениям, как транспорт и инфраструктура, социальная защита населения, медицина, образование, спорт, туризм, охрана окружающей среды, и другим сферам жизнедеятельности.

Напомним, в ЛНР города и районы благодаря шефству регионов РФ практически полностью выполнили план восстановления на год. В Республике строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, больницы, школы, детские сады.

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