Денис Пушилин поздравил жителей ДНР с Новым годом совместно с бойцами Республики

Глава Республики пожелал землякам мира, терпения и веры в собственные силы. Фото: t.me/pushilindenis

Денис Пушилин поздравил жителей Донецкой Народной Республики с наступающим Новым годом, записав видеообращение совместно с депутатом Государственной Думы, сенатором Российской Федерации и военнослужащими Республики. Глава ДНР пожелал дончанам благополучия, терпения и настроя на победу. Видеообращение временно исполняющего обязанности Главы ДНР было опубликовано в официальном телеграм-канале.

— От бойцов, которые находятся у меня за спиной и на других участках фронта, зависит каким будет 2023 год. Работать есть над чем: нам действительно важно освободить все исконно русские территории, понятно, насколько это непросто, — подчеркнул Глава Республики. — Хочу пожелать всем, кто понимает и осознает важность происходящих сейчас процессов, верить в наших ребят, в наших бойцов, в нашу армию. Верить в себя! Доверять тем навыкам и ценностям, истинам, которые передали нам наши предки.

Лидер Республики поздравил земляков с наступающим годом и пожелал терпения и веры в свои силы.

— Хочу поздравить вас с наступающим 2023 годом, пожелать победы и, конечно же, нам нужен мир. Донбасс по нему соскучился! Хочу пожелать всем, кто понимает и осознает важность происходящих сейчас процессов, верить в наших ребят, в наших бойцов, в нашу армию. Верить в себя! Доверять тем навыкам и ценностям, истинам, которые передали нам наши предки, — подчеркнул Денис Пушилин.

— Дорогие земляки, соратники, я хочу пожеать вам благополучия, терпения, правильного настроя на победу. Мы сов всем справимся. С Новым 2023 годом! — добавил врио Главы ДНР.

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