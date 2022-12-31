Подарки детям полицейских ДНР передали сотрудники и курсанты вузов МВД РФ

Помимо сладостей, детям привезли настольные игры, теплые носки и перчатки, шарфы, шапки и другие подарки. Фото: МВД ДНР

В преддверии новогодних праздников руководство, сотрудники и учащиеся Уральского, Орловского и Казанского юридических институтов МВД России, а также Санкт-Петербургского, Московского университетов и Академии управления передали в Республику 1100 сладких подарков и около 2000 подарочных сувениров. Об этом сообщает пресс-служба МВД ДНР.

- Помимо сладостей, детям привезли настольные игры, теплые носки и перчатки, шарфы, шапки и другие подарки. Также в Донецк прибыли поздравительные письма с теплыми пожеланиями ребятам от курсантов и руководства Санкт-Петербургского университета МВД РФ, - говорится в сообщении донецкого главка.

Подарки малышам, которые проживают в регулярно обстреливаемых ВФУ районах, курсанты и слушатели вузов МВД РФ приобрели на личные средства.

К инициативе также присоединились руководство и сотрудники Министерства внутренних дел по Республике Дагестан и предприниматели Нижегородского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Руководство и сотрудники Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики выражают искреннюю благодарность коллегам и меценатам за поддержку и оказанную детям помощь.

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