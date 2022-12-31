Украинские боевики ранили трех мирных жителей села Владимировка в ДНР

Еще несколько мирных жителей пострадали в результате обстрелов ВФУ (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Владимировка, которое временно включено в зону ответственности Старобешевского района Донецкой Народной Республики. В результате обстрела ранения получили трое мирных жителей. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Шевченко ранены мужчины 1995 и 1994 годов рождения и женщина 1967 года рождения, — отметили в ведомстве.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики обстреляли территорию Донецкой Народной Республики почти полсотни раз, выпустив направлении 270 боеприпасов. В результате украинской агрессии погиб один и ранены двое мирных жителей Ясиноватой. Повреждения получили шесть домов и один объект гражданской инфраструктуры.

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