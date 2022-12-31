«Елка желаний»: сбылась мечта 8-летней Мариам из Донецка

В новый год детские мечты должны сбываться. Фото: Минспорта ДНР

И.о. министра молодежи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков исполнил мечту 8-летней Мариам из Донецка. Это произошло в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».

- Я мечтала о самокате с большими колесами, и теперь моя мечта сбылась! Я даже не ожидала, - призналась Мариам.

Девочке нравится скорость, и она с удовольствием будет кататься в парке. А еще сможет весело съездить с мамой в магазин.

- Мечты должны сбываться, особенно в Новый год! Для детей это один из самых желанных и долгожданных праздников в году, когда может произойти чудо! Пусть год наступающий подарит всем чистое и мирное небо, чтобы дети могли загадывать желания и мечтать!, - цитирует пресс-служба Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александра Громакова.

Всероссийская акция «Елка желаний» была запущена пять лет назад, чтобы подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям и пожилым, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Также благодаря акции люди, которые хотят совершить добрый поступок, могут найти тех, кто нуждается в помощи и исполнить их новогодние желания.

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