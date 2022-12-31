Владимир Путин вручил боевые знамена двум армейским корпусам из ДНР и ЛНР

Боевое знамя вручено второму гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейскому корпусу. Фото: пресс-служба Кремля

Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами России Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа, где вручил боевые знамена двум армейским корпусам из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

— Президент вручил боевые знамена первому Донецкому и второму гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейским корпусам, Донецкому высшему общевойсковому командному училищу, а также наградил боевыми орденами и медалями военнослужащих, проявивших мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции, — отметили в пресс-службе.

Владимир Путин пообещался с военнослужащими и поздравил их с наступающим Новым годом.

Тем временем военнослужащие Донецкой Народной Республики встретят Новый год на усиленном боевом дежурстве. Во время любых праздников, будь то светских или религиозных, украинские боевики усиливают обстрелы и идут на совершение провокаций.

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