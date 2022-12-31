Бойцы ДНР встретят Новый год на усиленном боевом дежурстве

Новый год на передовой. Фото: УНМ ДНР

Военнослужащие Народной милиции ДНР встретят Новый год и Рождество на усиленном боевом дежурстве. Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной Милиции.

Во время любых праздников, будь то светских или религиозных, украинские боевики усиливают обстрелы и идут на совершение провокаций.

- Обстановка у нас сложная, напряженная, - рассказывает офицер 3-й бригады Первого армейского корпуса (позывной «Купер»). – Бои не стихают, постоянно идем вперед. Противник огрызается, пытается вгрызаться… Но мы продвигаемся!

На вопрос, как подготовились к встрече Нового года, военнослужащий с позывным Купер отвечает: «Елочку поставили и этого достаточно. На боевом дежурстве не смыкаем глаз днем и ночью!»

Наступающий 2023 год военнослужащий назвал победоносным. Он и его сослуживцы спрогнозировали окончание боевых действий. Ребята надеются, что украинский народ, наконец-то, одумается.

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