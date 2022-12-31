Детям Мариуполя раздали новогодние подарки от всех регионов России

Волшебники из России подарили новогоднюю сказку детям Мариуполя. Фото: Телеграм-канал главы администрации Мариуполя

Мэр Мариуполя Константин Иващенко рассказал, что детям города роздали еще 1 500 новогодних подарков. В канун праздника их привезли по инициативе представителей чеченского и краснодарского региональных отделений общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

- К новогодней акции также присоединились волонтеры из хорошо известных мариупольцам российских компаний и организаций. Это наши друзья и партнеры из ФАУ «Роскапстрой», а также Всероссийского центра национальной строительной политики и партии «Родина». Они лично поздравили воспитанников двух детских садов в Ильичевском районе города. Сладкие подарки гости подготовили и для детей сотрудников городской администрации, - сообщил мэр.

Мариупольский градоначальник выразил искреннюю благодарность соотечественникам и всем регионам России за чуткое внимание и заботу о детях.

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