ВСУ обстреливают Кировский район Донецка

Украинские боевики ни на день не прекращают обстрелов. Фото: СЦКК ДНР

Сегодня, 31 декабря, вооруженные формирования Украины целый день обстреливают Кировский район Донецка. Об этом сообщил глава администрации города Донецка Алексей Кулемзин.

- Вновь под ударом Кировский район. По свидетельству СЦКК ДНР, в 16.43 и 16.45 из Галициновки выпущено в общей сложности двенадцать снарядов калибром 155 миллиметров (стандарта НАТО), - сообщил Алексей Кулемзин.

Двумя часами ранее украинские боевики из другого оккупированного населенного пункта – Невельского - выпустили пять снарядов 155-го калибра.

Тем временем, вооруженные формирования Украины бьют и по Киевскому району Донецка. Известно, о повреждении двух частных домов, автомобиля, заборов.

- Берегите себя и близких! Из укрытий без особой необходимости не выходите! – обратился к горожанам мэр города.

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