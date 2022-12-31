Новый год и Рождество в Донецке 2023: Как ботанический сад работает на праздники

Экваториальный тропический лес ботанического сада Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В пресс-центре Донецкого ботанического сада сообщили, что 31 декабря, 1, 6 и 7 января учреждение закрыто для посещения.

- C 2 по 5 января и с 8 января – ботанический сад открыт с 9.00 до 16.00, - говорится в сообщении.

«КП» рассказывала, что в Донецком ботаническом саду каждый день проходят экскурсии для взрослых и детей «Новогодние и рождественские деревья мира». Получить массу впечатлений можно в пяти оранжереях, где сейчас тепло, как летом.

- Посетители приходят к нам за светлыми эмоциями и сказочным предвкушением чуда. Они узнают, как встречают Новый год и Рождество жители тех континентов, где не растут привычные нам ели и сосны, - сообщила «КП» сотрудник орготдела Наталья Балабенко.

Праздничные экскурсии по оранжереям будут проходить до 15 января (включительно). Начало - в 11.00 и 13.00.

Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. Сейчас его коллекционный фонд насчитывает больше 8 тысяч видов, форм и сортов растений, из них свыше 3 тысяч - тропических и субтропических.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир, вода, свет и тепло в доме, путешествия: Чего ждут дончане от наступающего 2023 года

«Комсомолка» задала вопросы жителям ДНР (подробнее)