В Донецке в результате обстрелов ВСУ получили ранения двое мирных жителей

В Петровском районе столицы повреждения получил многоквартирный дом. Фото: ТГ/Кулемзин

Сегодня, 31 декабря в Кировском районе Донецка при обстреле ВСУ получили ранения двое мирных жителей. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Кировского района получили ранения двое мирных жителей 1959 и 1982 годов рождения. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу № 24, - написал в своем телеграм-канале Кулемзин.

Кировский район около полудня подвергся удару из «натовской» артиллерии. По предварительным данным, огонь велся со стороны Карловки. Выпущено три снаряда.

Всего украинские боевики с начала текущих суток нанесли более десяти ударов, выпустив по прифронтовым городам Республики около 70 артснарядов. Об этом свидетельствуют данные СЦКК.

Под обстрелы попали четыре района Донецка — Куйбышевский, Киевский, Кировский и Петровский, Никитовский и Калининский районы Горловки, а также поселок Гольмовский на севере города, запад Макеевки и Ясиноватая. Применялась артиллерия калибрами 122 и 155 мм (стандарт НАТО).

В Петровском районе столицы повреждения получил многоквартирный дом.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир, вода, свет и тепло в доме, путешествия: Чего ждут дончане от наступающего 2023 года

«Комсомолка» задала вопросы жителям ДНР (подробнее)