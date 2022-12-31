В ЛНР города и районы благодаря шефству регионов РФ практически полностью выполнили план восстановления на год

Леонид Пасечник высоко оценил помощь регионов России. Фото: ЛИЦ

Города и районы Республики благодаря шефству регионов РФ практически полностью выполнили план восстановления на 2022 год. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Города и районы Республики с помощью братских регионов нашей страны начали возрождаться: строятся новые дороги, восстанавливаются мосты, больницы, школы, детские сады. Хочу отметить, что в этом году мы практически в полном объеме выполнили намеченный план по восстановлению, - сказал Пасечник.

Он отметил, что восстановление инфраструктуры Республики усугублялось непрекращающимися обстрелами со стороны украинских нацистов - вооруженные силы Украины пытались нанести как можно больший ущерб инфраструктуре Республики, гражданам.

И сейчас ВСУ регулярно пытаются прорвать линию обороны, но защитники Республики успешно отражают атаки противника.

- Ситуация на линии соприкосновения по-прежнему достаточно тяжелая и сложная. Противник не оставляет попыток прорвать оборону и штурмует позиции наших защитников, но эти попытки оборачиваются для украинских нацистов разгромом. Наши военнослужащие контролируют ситуацию на фронте, отбивают атаки врага, защищают рубежи, - сказал Пасечник.

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