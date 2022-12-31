В ЛНР ликвидировали агента СБУ, планировавшего теракт в Доме правительства Республики

При задержании агент СБУ бросил гранату в сотрудников силовых ведомств и был ликвидирован на месте. Фото: ЛИЦ

Сотрудники спецслужб РФ в Лисичанске ликвидировали агента СБУ, который планировал теракт в Доме правительства ЛНР в день принятия новой Конституции Республики. Об этом сообщил источник в спецслужбах.

- Сотрудниками спецслужб РФ во взаимодействии с сотрудниками МВД России в Лисичанске выявлен агент СБУ, совершивший по заданию украинской спецслужбы двойное убийство военнослужащего Народной милиции ЛНР и мирной жительницы. Также силовиками получены сведения о планируемом им по заданию украинских спецслужб нападении на Дом правительства ЛНР в день принятия новой Конституции, - сообщил источник.

При задержании агент СБУ оказал сопротивление, бросив гранату в сотрудников силовых ведомств, выкрикивая националистические лозунги, и был ликвидирован на месте, рассказал источник в силовых структурах.

- Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, - добавил он.

Ранее представители российских спецслужб изъяли из обнаруженного в пригороде Луганска тайника боеприпасы, предназначавшиеся для диверсионно-разведывательных групп ВСУ и украинских спецслужб.

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