На территории ЛНР находятся более 1,2 тысячи украинских военнопленных

Пленных содержат согласно нормам международного права. Фото: ЛИЦ

На территории Луганской Народной Республики сейчас находятся более 1,2 тысячи украинских военнопленных. Об этом сообщил журналистам ТАСС врио Главы Республики Леонид Пасечник.

- В настоящий момент в ЛНР находятся более 1,2 тысячи пленных украинских солдат, не считая тех, которые были освобождены в ходе обменов, - заявил он.

По словам Пасечника, пленных содержат согласно нормам международного права, и не чинят препятствий доступу к ним сотрудников Красного Креста и ООН. При этом он подчеркнул, что официальный Киев ведет себя совершенно по-иному в отношении тех, кто попал в украинский плен.

- К сожалению, условия содержания наших ребят в украинском плену всем хорошо известны. От рассказов ребят, вернувшихся из украинских застенков, стынет кровь в жилах. Психологическое и моральное воздействие - меньшее, чему подвергаются наши бойцы, не говоря уже о постоянных пытках и избиениях, - сказал руководитель Республики, указав на содержание пленных военнослужащих ЛНР во львовском и днепропетровском следственных изоляторах.

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