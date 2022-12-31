ВСУ пытаются прорвать линию обороны в ЛНР, но союзники отражают их атаки

Российским военнослужащим приходится иметь дело не только с украинской армией. Фото: УНМ ЛНР

Ситуация на линии соприкосновения в ЛНР остается достаточно тяжелой. Украинские войска пытаются прорвать оборону союзников, но безуспешно. Об этом заявил журналистам ТАСС врио Главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

- Противник не оставляет попыток прорвать оборону и штурмует позиции наших защитников, но эти попытки оборачиваются для украинских нацистов разгромом. Наши военнослужащие контролируют ситуацию на фронте, отбивают атаки врага, защищают рубежи, - сообщил он.

По словам Пасечника, ситуация осложняется еще и тем, что российским военнослужащим приходится иметь дело не только с украинской армией - в рядах ВСУ воюет много иностранных наемников. Также он указал на более откровенное участие в конфликте стран НАТО, что выражается в том числе в поставках оружия Украине.

- Нам известно, что в рядах украинских нацистов воюют тысячи наемников из более чем 50 стран, в основном из Восточной Европы. Часть из них воюет против Донбасса с 2014 года, - заявил лидер Республики.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

ВСУ вдвое сократили количество обстрелов на Купянском направлении из-за недостатка боеприпасов

Украинская армия начала испытывать «снарядный голод» (подробнее)