ВСУ выпустили по ДНР 270 боеприпасов за сутки, есть жертвы

Фиксация последствий обстрела Донецка. Фото: СЦКК ДНР
За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики почти полсотни раз, выпустив в ее направлении 270 боеприпасов. Противник совершал обстрелы из РСЗО «Himars», артиллерии 155, 152 и 122 мм, а также минометов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.
Там уточнили, что под вражеским огнем оказались девять населенных пунктов Республики, в том числе Донецк, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Каштановое, Шахтерск, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка.
Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.
- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Ясиноватой, - проинформировали наблюдатели.
Сообщается также, что в Республике повреждены 6 домов и 1 объект гражданской инфраструктуры.
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