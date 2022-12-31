ВСУ выпустили по ДНР 270 боеприпасов за сутки, есть жертвы

Фиксация последствий обстрела Донецка. Фото: СЦКК ДНР

За прошедшие сутки украинские войска обстреляли территорию Донецкой Народной Республики почти полсотни раз, выпустив в ее направлении 270 боеприпасов. Противник совершал обстрелы из РСЗО «Himars», артиллерии 155, 152 и 122 мм, а также минометов. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что под вражеским огнем оказались девять населенных пунктов Республики, в том числе Донецк, Горловка, Майорск, Широкая Балка, Каштановое, Шахтерск, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка.

Обстрелы привели к жертвам среди мирного населения.

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Ясиноватой. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Ясиноватой, - проинформировали наблюдатели.

Сообщается также, что в Республике повреждены 6 домов и 1 объект гражданской инфраструктуры.

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