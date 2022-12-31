В ДНР ликвидировали свыше 11 тысяч пожаров за год

За год во время ликвидации пожаров пожарным удалось спасти 268 человек. Фото: МЧС ДНР

В Донецкой Народной Республике за год спасатели ликвидировали свыше 11 тысяч пожаров. При этом более 1,5 тысячи из них возникли в результате обстрелов со стороны ВСУ - из-за попаданий снарядов в жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

- По состоянию на 29 декабря 2022 года силами МЧС ДНР ликвидировано 11 тыс. 280 пожаров и возгораний, из них 1 тыс. 754 вследствие обстрелов (попадания взрывоопасных предметов), - проинформировали в ведомстве.

Сообщается также, что во время ликвидации пожаров сотрудникам МЧС ДНР удалось спасти за год 268 жизней. Также за это время погибли на пожарах 233 человека.

Тем временем в ЛНР работников спасательной службы наградили орденом Мужества по указу Президента России. Награды сотрудникам МЧС также вручил врио Главы Республики Леонид Пасечник.

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