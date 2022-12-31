В Алчевске обстрелом ВСУ разрушено общежитие института

Последствия обстрела города. Фото: СЦКК ЛНР

После обстрела ВСУ в городе Алчевск разрушено общежитие Донбасского государственного технического института. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в СЦКК.

Там уточнили, что ночью населенный пункт подвергся ударам из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Противник выпустил по городу 12 снарядов типа M31 GMLRS, нанеся значительные повреждения.

- В результате обстрела населенного пункта Алчевск с применением американской РСЗО M142 HIMARS (противником выпущено 12 ракет типа M31 GMLRS), разрушено общежитие ДонГТИ, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что в ходе обстрела были повреждены библиотека и учебный корпус института, шесть жилых домов, магазин и ресторан.

В целом за прошедшие сутки украинские войска трижды обстреляли ЛНР из РСЗО HIMARS. Под огнем оказались также Стаханов и Брянка. В Брянке обстрелом поврежден жилой дом и разрушена станция техобслуживания автомобилей, а в Стаханове пострадали шесть жилых домов и газопровод.

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