В Мариуполе запретили использовать фейерверки и другую пиротехнику в новогодние праздники

Глава города призвал мариупольцев провести новогодние каникулы мирно и безопасно. Фото: Иващенко/ТГ

В Мариуполе запретили использовать пиротехнические изделия с 31 декабря по 8 января 2023 года. Запрет действует на территории Мариуполя, а также близлежащих поселков — Сартаны, Старого Крыма, Гнутово и Ломакино. Об этом сообщил глава администрации Мариуполя Константин Иващенко.

— Обращаю внимание мариупольцев: запускать фейерверки в новогоднюю ночь запрещено. Праздники в нашем городе должны пройти мирно и безопасно. Призываю мариупольцев в новогодние праздники соблюдать правила противопожарной безопасности, бережно относиться к собственной жизни и здоровью, не ставить под угрозу покой и имущество других людей, — подчеркнул мэр.

Он добавил, что запрет не распространяется на бенгальские огни, свечи, хлопушки и фонтаны холодного огня.

— Хочу отметить, что распоряжение не лишает горожан возможности создавать праздничную атмосферу. Они могут зажигать бенгальские огни, свечи, использовать хлопушки и фонтаны холодного огня. На эти изделия запрет не распространяется, — заключил градоначальник.

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