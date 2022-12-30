Умерла корреспондент «Комсомолки» Ольга Гордо

Ольга Гордо писала яркие и живые репортажи. Фото: архив

В редакции «Комсомолки» — большая утрата. Умерла яркая журналистка Ольга Гордо. Она три года боролась со страшной болезнью. Боролась, как настоящий воин. Никто не видел ее слез, уныния. Даже после нескольких операций была в строю. Ее оптимизму можно было позавидовать.

И вот Ольки не стало.

Но мы — и читатели, и коллеги — будем помнить ее репортажи. Их отличала эмоциональность, смелость, ирония. Она не боялась ездить в горячие точки, без бронежилета, каски, страховки. Она до самой глубины любила свою профессию. А еще очень сильно любила Жизнь.

Она брала интервью у тех людей, которые были неприступны для СМИ. Казалось, для нее не было барьеров.

27 октября она оставила последнюю грустную запись в социальных сетях: «Очень-преочень хочу выжить… Опять глиобластома. а я...я боюсь умирать...»

«Комсомолка» будет помнить тебя всегда, наша Оля...

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

Читайте также

В Донецке погиб замруководителя контрольно-следственного отдела Следственного комитета России

У него осталась жена и двое малолетних детей (подробнее)