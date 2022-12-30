260 школьников из ДНР посетили новогоднюю Кремлевскую елку

Организаторы устроили школьникам незабываемую программу. Фото: t.me/pushilindenis

Школьники Донецкой Народной Республики совместно со своими сверстниками из других новых регионов России побывали на новогодней Кремлевской елке в Москве, а также посетили сказочные представления. Эту поездку для 260 детей из ДНР организовало федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» совместно с российским движением «Движение первых» и проектом «Большая перемена». Об этом в своем телегам-канале рассказал временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин.

— Восторженные впечатления на лицах нашей детворы красноречиво говорят, что они очень довольны сказочными каникулами в Москве. Школьники побывали на новогодней Кремлевской елке, посетили сказочные театральные представления, экспозиции Музея Победы, а также им показали достопримечательности столицы, — отметил Денис Пушилин. — Спасибо организаторам за такие возможности для наших детей.

Тем временем в ДНР открылось первое первичное отделение российского движения детей и молодежи «Движение первых». Оно будет работать на базе школы №8 в Снежном.

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