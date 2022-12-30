Украинские боевики убили мирную жительницу в Ясиноватой, еще два человека ранены

Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по Ясиноватой, в результате чего одна мирная жительница погибла. Об этом сообщил глава администрации Ясиноватой Дмитрий Шевченко.

— В результате очередного обстрела ВФУ города Ясиноватая погибла женщина 1933 года рождения. Ранения получил мужчины 1963 и 1959 годов рождения, — сообщил мэр.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины добавили, что за час украинские боевики выпустили по городу 28 снарядов калибром 155 и 152 мм. Обстрел Ясиноватой ведется с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в населенных пунктах Авдеевка и Орловка.

Напомним, что за сутки ВФУ выпустили по территории Донецкой Народной Республики более 300 боеприпасов. Ранение получила мирная жительница в Петровском районе Донецка. Снарядами украинских боевиков повреждены четыре дома и четыре объекта гражданской инфраструктуры.

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