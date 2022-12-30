«Вода Донбасса» опубликовала расширенный график подачи воды в Донецке на новогодних выходных

Расширенный график подачи воды будет действовать три дня

Государственное предприятие «Вода Донбасса» опубликовало график подачи воды в новогодние праздники. Вода в Донецке будет идти раз в три дня с 17:00 до 22:00. Соответствующую информацию опубликовали в телеграм-канале предприятия.

— 30 декабря вода будет подаваться в Куйбышевский район (Азотный, Октябрьский, Застанционный), Кировский район (Лидиевка, Исполком, Семашко, Рутченково, Шахта 19, Победа, Жилкоп, Центр, Шахта 31, поселок Комсомольский, поселок Гормаш) и Пролетарский район (Щетинина, Раздольная, Прожекторная, 12-18, Ларино, Горбачево- Михайловка), — сказано в сообщении.

Также 30 декабря вода будет подаваться во весь Петровский район и микрорайон Текстильщик в Кировском районе Донецка.

31 декабря и 1 января воду стоит ждать в Киевском, Ворошиловском, Калининском, Куйбышевском, Ленинском и Буденовском районах Донецка.

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