В Донецке погиб замруководителя контрольно-следственного отдела Следственного комитета России

Евгений Рыбаков был ветераном боевых действий и ветераном военной службы. Фото: пресс-служба СК РФ

В результате обстрела вооруженными формированиями Украины Донецка погиб заместитель руководителя контрольно-следственного отдела военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Объединенной группировке войск (сил) подполковник юстиции Евгений Александрович Рыбаков. По факту гибели Евгения Рыбакова возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

— Сотрудники нашего ведомства с самого начала проведения специальной военной операции расследуют военные преступления, совершенные киевским режимом в отношении мирных граждан и российских военнослужащих. Работают в боевых условиях. А они неизбежно приводят к потерям, — подчеркнули в пресс-службе. — Память о нашем товарище, истинном патриоте, преданном долгу и присяге, навсегда останется в наших сердцах.

Глава Следственного комитета выразил соболезнования близким погибшего.

— По факту гибели Е.А. Рыбакова возбуждено уголовное дело. Следствие установит все обстоятельства произошедшего, причастные к совершению этого преступления лица будут привлечены к уголовной ответственности, — добавили в пресс-службе ведомства.

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