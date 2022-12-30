Украинские боевики за сутки выпустили более 300 снарядов по ДНР

В результате обстрела повреждены многоквартирные жилые дома. Фото: ДНР Онлайн

Украинские боевики за сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив более 300 различных боеприпасов. В результате украинской агрессии ранение получила мирная жительница Петровского района Донецка. Повреждено четыре дома. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Повреждены четыре домостроения в Петровском и Ворошиловском районах Донецка, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры. На донецком направлении противник совершил 39 обстрелов из РСЗО «Himars», артиллерии 155, 152 и 122 мм. На ясиноватском — 12 обстрелов из артиллерии 155, 152 и 122 мм. На горловском — 17 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 122 мм, — отметили в СЦКК ДНР.

В ведомстве добавили, что под вражеским огнем оказались семь населенных пунктов Республики: Донецк, Горловка, Ясиноватая, Каштановое, Минеральное, Макеевка, Александровка.

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