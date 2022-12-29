В ЛНР установили величину прожиточного минимума на 2023 год

Прожиточный минимум применяют для оценки уровня жизни граждан - он определяет размер пособий и минимальный размера оплаты труда Фото: Артем КИЛЬКИН

В Луганской Народной Республике установили величину прожиточного минимума на следующий год. Он составит 11 213 рублей. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности Главы ЛНР Леонид Пасечник.

- Размер прожиточного минимума на душу населения составит 11 213 рублей. Для трудоспособного населения - 12 222 рубля, пенсионеров - 9 643 рубля, детей - 10 877 рублей, - сообщил руководитель Республики в своем телеграм-канале.

По словам Пасечника, величина прожиточного минимума применяется для оценки уровня жизни граждан.

- Он определяет размер отдельных пособий и минимальный размера оплаты труда, - пояснил лидер ЛНР.

Напомним, что с 1 января 2023 года в Луганской Народной Республике начнут действовать новые размеры коммунальных тарифов. Как сообщила председатель Государственного комитета тарифного и ценового регулирования Республики Лариса Духина, платежки вырастут в среднем на 17 процентов.

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