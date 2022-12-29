В ряде районов ЛНР отменят комендантский час на Новый год и Рождество

В Республике временно отменят запрет на пребывание граждан на улицах и в общественных местах в ночное время Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В ряде районов Луганской Народной Республики отменят действие комендантского часа на Новый год и Рождество. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы Республики Леонид Пасечник.

- Принял решение приостановить действие комендантского часа в новогодние праздники в районах, где это позволяет военная обстановка. Соответствующий Указ мною уже подписан, - проинформировал он.

В документе говорится, что действие запрета на пребывание граждан на улицах и в других общественных местах приостанавливается с 23:00 31 декабря 2022 года до 04:00 1 января 2023 года, а также с 23:00 6 января до 04:00 7 января 2023 года. При этом комендантский час сохранится в некоторых городах и районах ЛНР.

- Из соображений безопасности на территории Кременского, Сватовского, Троицкого районов, а также городов Лисичанск, Первомайск, Рубежное, Северодонецк комендантский час не приостановлен и продолжает действовать в ранее установленном режиме, - сообщил Пасечник.

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