В Донецком медуниверситете имени Горького открыли симуляционный центр для студентов

Такие центры позволяют внедрять инновационные программы обучения. Фото: ДНР онлайн

В Донецком национальном медицинском университете имени Горького открыли аккредитационно-симуляционный центр для студентов. Появились здесь и специальные профильные классы. Об этом сообщила в своем телеграм-канале министр образования и науки Донецкой Народной Республики Ольга Колударова.

- Торжественно открыли профильные медицинские классы, направленные на раннюю профориентацию школьников и мотивированный выбор профессии медицинского работника, - заявила она.

По словам министра, в учебном заведении теперь есть также аккредитационно-симуляционный центр. Напомним, такие центры оборудованы симуляторами, тренажерами и манекенами для обучения будущих врачей. Некоторые из них даже обладают функцией «обратной связи» - звуковым сопровождением, имитирующим физиологические реакции. Симуляционный центр поможет развить у студентов-медиков клиническое мышление, а также поможет совершенствовать их практические навыки оказания помощи.

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