Аграриям четырех районов ЛНР передали в лизинг тракторы

Эта передача техники стала завершающей в рамках реализации госпрограммы. Фото: ЛИЦ

«Региональный аграрный холдинг» передал в лизинг технику сельхозпроизводителям из Славяносербского, Беловодского, Антрацитовского и Перевальского районов ЛНР. Об этом сообщили на государственном предприятии.

- Сегодня мы передаем четыре трактора пятого класса мощностью 420 лошадиных сил. То есть из всей линейки поставляемых тракторов это на сегодняшний день самые мощные тракторы, - заявил директор РАХ Руслан Хоружий.

По словам руководителя холдинга, эта передача техники стала завершающей в рамках реализации госпрограммы по предоставлению предприятиям сельхозтехники в лизинг - беспроцентной рассрочки сроком на пять лет.

Отметим, что всего в этом году аграриям Луганской Народной Республики передали в лизинг порядка 130 единиц техники, из которых 35 единиц - самоходной. Ранее Правительство Республики своим постановлением утвердило такой порядок предоставления сельхозтехники в рассрочку фермерам ЛНР.

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