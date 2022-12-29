В Мариуполе за полгода возвели 22 новых дома на полторы тысячи квартир

Город восстанавливают ударными темпами. Фото: ТГ/Пушилин

В строительстве новых домов в Мариуполе участвуют более 33 тысяч строителей со всей России. За полгода им удалось возвести в городе 22 новых дома на полторы тысячи квартир. Об этом сообщил первый заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

- Сегодня на ремонтно-восстановительных работах в городе задействовано 33 567 человек личного состава и 1529 единиц техники. Привлечение такого количества человеческих и технических ресурсов позволило построить в Мариуполе 22 новых дома на 1520 квартир, - рассказал он.

По словам вице-премьера, уже к 1 сентября шестнадцать школ Мариуполя приняли к обучению 12 тысяч детей. Сейчас в городе восстановлены 18 общеобразовательных учреждений.

Напомним, ранее сообщалось, что еще пять семей в Мариуполе смогут справить наступающий Новый год в новых квартирах. Новый жилмассив по улице Семененко возводится российскими строителями в рекордные сроки.

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