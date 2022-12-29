Телефон, велосипед, коллекция машинок и праздничный наряд: Леонид Пасечник исполнил новогодние мечты детей из ЛНР

Трехлетняя Дарья из Стаханова получила в подарок новое платье. Фото: ЛИЦ

Врио Главы ЛНР Леонид Пасечник в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогодние мечты четырех юных жителей Республики. Об этом сообщили в Луганском информцентре.

Там уточнили, что накануне руководитель региона снял бумажные шары с детскими пожеланиями с елки в офисе Луганского отделения партии «Единая Россия». Мечты ребят были исполнены - подростку Максиму из Беловодского района Леонид Пасечник подарил мобильный телефон, Богдану из Антрацитовского района - горный велосипед, Илье из Славяносербского района - коллекцию игрушечных машинок, а трехлетней Дарье из Стаханова - новое платье.

Подарки также получили и родители, которые сопровождали детей.

- У детей должно быть детство, они же не виноваты, что вот такая ситуация и живем мы сейчас в сложное время, когда идут боевые действия. Они - это все то, ради чего мы живем, это наше будущее, наша надежда, наша вера, - отметил лидер ЛНР.

Взрослые выразили признательность за такое внимание к их детям.

- Благодарны за то, что обращают внимание на детей. В новогодние праздники хочется забыть о проблемах и думать о хорошем, - говорит отец Дарьи Денис Ульянов.

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