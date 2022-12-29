Процесс выравнивания жилищно-коммунальных тарифов в ЛНР продлится 10 лет

С 1 января 2023 года на территории региона будут применяться новые тарифы на услуги ЖКХ Фото: Мария ЛЕНЦ

С 1 января 2023 года на территории ЛНР будут применяться новые тарифы на услуги ЖКХ - электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщила председатель Государственного комитета тарифного и ценового регулирования Республики Лариса Духина.

Она отметила, что со времени вступления региона в состав России на его территории был повышен минимальный уровень оплаты труда, также ведется работа по синхронизации размеров пенсий и социальных пособий. Вместе с тем стоимость коммунальных услуг в Республике сейчас в два с половиной раза меньше, чем, к примеру, в той же Ростовской области.

Естественно, что такой разрыв не может быть сокращен в один момент, поэтому на федеральном уровне приняли взвешенное решение сгладить процесс перехода на российские тарифы.

- Процесс выравнивания тарифов с другими регионами Российской Федерации разбит на 10 лет, начиная с 1 января 2023 года до 31 декабря 2032 года, - заявила Духина.

Она также подчеркнула, что в течение этих десяти лет тарифы будут пересматриваться один раз в год. Следующее повышение планируется только через полтора года.

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