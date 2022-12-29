В боях за Донбасс ВСУ лишились еще двух сотен своих силовиков и вооружения

Бои за Донбасс продолжаются. Фото: ЛИЦ

Потери украинской армии неуклонно растут. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что в боях за Донбасс бойцам ДНР при поддержке российских войск удалось уничтожить более 20 военнослужащих украинской армии и часть их вооружения.

- Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк (Т-64БВ), одна самоходная артиллерийско-минометная установка (2С9), одна 122-мм гаубица (Д-30), одна 152-мм гаубица (Д-20) и пять единиц бронированной и автомобильной техники, - сообщили в ведомстве.

Тем временем в ЛНР суточные потери противника оценили в 180 человек.

- Уничтожено до 180 человек личного состава, один танк, пять бронетранспортеров, три артиллерийские установки, пять беспилотных летательных аппаратов, 14 единиц специальной автомобильной техники, - уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

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