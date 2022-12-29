В Луганске из-за пожара в электрощитовой пострадало лифтоуправление девятиэтажного жилого дома

Инцидент был зафиксирован вечером 28 декабря Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вспыхнувший пожар в распределительном электрощитке нанес повреждения лифтовому хозяйству девятиэтажного жилого дома в Луганске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Там уточнили, что про инцидент стало известно вечером 28 декабря. На дежурную линию «101» обратилась жительница дома в квартале Заречный, которая сообщила, что на шестом этаже горит поэтажный электрощиток. Женщина поняла это, когда почувствовала в своей квартире запах гари и услышала характерный треск.

Прибывшие на вызов пожарные и сотрудники района электрических сетей обесточили этаж, после чего принялись тушить огонь порошковыми огнетушителями.

- Возгорание было потушено в 21:23. Огнем повреждены кабель в кабельном тоннеле, кабели лифтоуправления, электросчетчик в подъезде, - рассказали в спасательном ведомстве.

В МЧС уточнили, что обошлось без пострадавших.

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