ВСУ обстреляли Сватово из 155-мм артиллерии, жертв нет

В результате обстрела повреждены три жилых дома. Фото: СЦКК ЛНР

Вечером 28 декабря ВСУ обстреляли Сватово из артиллерийского орудия калибра 155 мм. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Там уточнили, что по городу были выпущены три снаряда.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 23:15 по населенному пункту Сватово с применением артиллерийского орудия (калибра) 155 мм (три снаряда), - проинформировали наблюдатели.

По предварительной информации, жертв среди мирного населения нет, однако после обстрела были зафиксированы повреждения.

- В результате обстрела повреждены три жилых дома, - сообщили в СЦКК.

По данным представительства, за минувшие сутки территория Луганской Народной Республики подвергалась украинскому обстрелу один раз.

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ вдвое сократили количество обстрелов на Купянском направлении из-за недостатка боеприпасов. Украинская армия начала испытывать «снарядный голод».

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