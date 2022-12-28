В Краснодоне подвели итоги Года «Молодой гвардии» в ЛНР

Подведение итогов прошло в Краснодонском музее «Молодая гвардия». Фото: ЛИЦ

Научно-практическая конференция, приуроченная к 80-й годовщине создания антифашистской подпольной молодежной организации, состоялась в Краснодонском музее «Молодая гвардия». На ней объявили о завершении мероприятий, посвященных Году «Молодой гвардии».

В своем обращении врио Главы ЛНР Леонид Пасечник подчеркнул, что, несмотря на обострение военно-политической обстановки, были проведены десятки мероприятий, обсуждений, дискуссий и конференций. В школах и университетах прошли уроки, посвященные бессмертному подвигу юных героев Луганщины. Одним из важнейших событий стало восстановление Россией мемориального комплекса «Непокоренные».

Председатель Народного Совета Денис Мирошниченко выразил уверенность в том, что память о героях-молодогвардейцах Луганщина будет хранить вечно.

- Став полноценным субъектом Российской Федерации, мы должны вот ту преемственность, которая была, возродить с новым окрасом, который мы уже, к сожалению, застали, под названием «война», - сказал Денис Мирошниченко.

Он отметил некий символизм в том, что Год «Молодой гвардии» совпал с проведением специальной военной операции, одной из главных целей которой как раз и является искоренение возродившегося на Украине нацизма.

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