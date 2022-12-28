В Донецке передали подарки от мэра Москвы Собянина реабилитационному центру и организациям инвалидов

Ребята получили сладкие подарки от мэра Москвы. Фото: #МЫВМЕСТЕ

Более 250 сладких подарков передали Донецкому реабилитационному центру и республиканским организациям инвалидов от мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе донецкого штаба Общероссийской акции #МЫВМЕСТЕ.

- Организации поддерживают семьи, воспитывающие детей-инвалидов и в такое непростое время, стараются дать возможность каждому чувствовать себя полноценным членом общества, способным радоваться прекрасному и с удовольствием познавать мир. А мы помогаем им помогать. Здорово, что есть такая возможность, — отметила руководитель донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ Анна Артеева.

Наборы были переданы волонтерами Донецкому реабилитационному центру и организациям инвалидов «Шаг навстречу» и «Маженика». Подарки вручили в рамках Общероссийской акции «Новый год в каждый дом».

#МЫВМЕСТЕ — общероссийский проект помощи гражданам во время кризисных ситуаций, который организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).

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