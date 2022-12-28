По центру Донецка ВСУ выпустили 16 ракет РСЗО «Град», погибла женщина и ранен мужчина

Прилет в пятиэтажку на Смолянке. Фото: ТГ/ЧП Донецк

Сегодня, 28 декабря, ВСУ нанесли мощный удар из РСЗО «Град» по центральным районам Донецка. Под обстрелом оказался Куйбышевский район.

По информации представительства ДНР в СЦКК в 19:15-19:17 со стороны населенного пункта Орловка по Донецку было выпущено 16 ракет из РСЗО.

Очевидцы сообщают о прилетах в районе Смолянки в Куйбышевском районе - по ул. Куйбышева, ул. Воинская, ул. Корниенко.

- Во время обстрела Куйбышевского района Донецка на Смолянке повреждения получили многоквартирные дома, здание «Первого Республиканского супермаркета», - написал в своем телеграм-канале глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Спустя время в Штабе территориальной обороны сообщили, что в результате обстрела погибла женщина и ранен мужчина.

Информация о пострадавших и повреждениях продолжает поступать.

Напомним, что сегодня в результате обстрелов в Ясиноватой был поврежден детский сад «Золотой ключик».

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