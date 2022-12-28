Все ученые степени и квалификации жителей Донбасса будут признаны в РФ

Многие жители Донбасса имеют украинские дипломы и аттестаты об образовании. Фото: РСМ в ЛНР

Все уровни образования и квалификации, ученые степени и звания жителей новых регионов будут признаны в Российской Федерации. Об этом заявил на заседании кабмина председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Он подчеркнул, что граждане, которые являлись членами национальных академий наук, станут получать соответствующую ежемесячную денежную выплату.

Напомним, 20 декабря 2022 года прекращено действие соглашения между Правительством РФ и Кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в Москве 26 мая 2000 года.

В то же время в пункте 3 части 1 статьи 12 закона РФ от 04.10.2022 №5-ФКЗ «О принятии в РФ Донецкой Народной Республики и образовании в составе РФ нового субъекта - ДНР» указанно, что на территории РФ признаются и действуют без ограничения срока действия и какого-либо подтверждения со стороны гоорганов РФ, госорганов ДНР, документы об образовании, выданные уполномоченными органами и организациями Украины, документы об образовании и (или) о квалификации, выданные уполномоченными органами и организациями ДНР.

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