Следственный комитет РФ расследует факты обстрелов Донецка и Ясиноватой 27 и 28 декабря

В Ясиноватой получил повреждения детский сад №2 «Золотой ключик». Фото: АГ Ясиноватая

Сотрудники Следственного комитета РФ приступили к изучению новых фактов обстрелов территории ДНР украинскими боевиками. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СК.

Отмечается, что следователи рассмотрят факт ранения мужчины в Петровском районе Донецка 27 декабря. Еще они займутся расследованием по факту обстрела детского сада в Ясиноватой 28 декабря.

- Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего, действиям причастных к преступлениям лиц будет дана правовая оценка, — подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что по данным представительства ДНР в СЦКК, 27 декабря на донецком направлении противник совершил 11 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм. На ясиноватском - 13 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155, 152 и 122 мм. Повреждены 2 домостроения в Петровском районе Донецка и Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры, в том числе ЖД вокзал в Ясиноватой. А сегодня в этом городе получил повреждения детский сад №2 «Золотой ключик».

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