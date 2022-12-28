В супермаркетах ДНР предновогодние скидки объявлены на 85 тысяч товарных позиций

Жители ДНР в предпраздничные дни стараются сэкономить на покупках. Фото: МВД ДНР

Властям ДНР в преддверии Нового года удалось социально сориентировать торговые сети на объявление праздничных акций. Об этом сообщил председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко.

- Предновогодние скидки объявлены в магазинах «Вектор», «Манна», «Молоко», «Галактика», «Первый республиканский супермаркет» и «Авоська». В акциях участвует порядка 85 тысяч товарных позиций, - написал в своем телеграм-канале Хоценко.

Он отметил, что такой подход позволит жителям сэкономить на предпраздничных приготовлениях от 3 до 40%.

Также накануне праздника по поручению премьер-министра эксперты Минэкономразвития ДНР провести мониторинг цен в крупных торговых сетях Республики. Полученный результат затем сравнили с розничными ценами в Ростовской области.

- Анализ показал, что у нас цены несколько выше средней цены в Ростовской области на рис, капусту, огурцы, помидоры, гречку, творог, масло подсолнечное, сахар, молочные смеси для детского питания. Цены на остальные продукты у нас находятся на той же планке, что и в Ростове, а некоторые даже ниже. Поручил составить план регулирования ценовой политики. Особенно это касается стоимости продуктов, которые относятся к категории социально значимых, - подчеркнул Хоценко.

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