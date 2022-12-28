ВСУ формируют ударные группировки на Краснолиманском и Купянском направлениях

Андрей Марочко сообщил о намерениях ВСУ. Фото: ЛИЦ

ВСУ формируют резервы ударных группировок на Краснолиманском и Купянском направлениях. Об этом ЛИЦ сообщил подполковник оборонного ведомства Республики Андрей Марочко.

- Исходя из анализа действий противника в тылу на Краснолиманском и Купянском направлениях, можно сделать вывод, что ВФУ формируют резервы ударных группировок, - отметил он.

Прежде всего, создаются новые места сосредоточения вооружения и военной техники, накапливаются запасы материально-технических средств и продовольствия. Также с тех направлений, которые по мнению украинского командования считаются менее опасными, перебрасывается личный состав с последующим расквартированием вблизи мест стоянки техники. Все действия осуществляются в темное время суток с максимальной светомаскировкой.

Кроме этого, украинское командование из-за географического расположения Кременной рассматривает этот город как приоритетное направление для штурма, поскольку почва в этом районе в основном песчаная.

- Также наличие хвойных насаждений способствуют маскировке. Немаловажным является тот факт, что наступательные действия на данный момент возможны сразу с трех направлений: северо-запада, запада и юго-запада от населенного пункта, - добавил офицер.

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