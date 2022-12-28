В МВД ДНР рассказали, как будут работать в праздники МРЭО ГАИ и Миграционная служба

С 3 по 6 января жители смогут воспользоваться услугами Миграционной службы. Фото: МВД ДНР

В МВД ДНР рассказали о режиме работы подразделений МРЭО ГАИ и Миграционной службы в праздничные и выходные дни.

В период с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. подразделения Миграционной службы МВД ДНР будут осуществлять прием граждан по следующему графику:

– 31 декабря – 2 января – выходные дни;

– 3 – 6 января – с 08:00 до 14:00;

– 7 – 8 января – выходные дни.

В период с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г. прием граждан по вопросам обмена регистрационных документов и номерных знаков транспортных средств и водительских удостоверений подразделениями МРЭО ГАИ МВД ДНР будет осуществляться по следующему графику: - 31 декабря - с 08:00 до 13:00;

- 1 - 2 января - выходные дни;

- 3 - 6 января - с 08:00 до 17:00;

- 7 - 8 января - выходные дни.

С 9 января подразделения МРЭО ГАИ т Миграционной службы МВД ДНР будут работать в обычном режиме.

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