Защитники Донбасса продолжают уничтожать живую силу и технику украинских оккупантов. Фото: НМ ЛНР

Защитники Донбасса за сутки уничтожили более 100 украинских боевиков. Также уничтожено значительное количество другой боевой техники и вооружения ВСУ. Об этом сегодня сообщили в оборонных ведомствах ДНР и ЛНР.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 1 танк («Т-80БВ»), 2 самоходные гаубицы («2С3» и «AHS Krab») и 7 единиц бронированной и автомобильной техники. Потери в живой силе противника составили более 15 человек, - заявили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Потери киевских силовиков от огня Народной милиции ЛНР составили до 85 военнослужащих.

- Уничтожено до 85 человек личного состава, два танка, четыре бронетранспортера, одна артиллерийская установка, три беспилотных летательных аппарата, 17 единиц специальной автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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