В МВД ДНР рассказали подробности жестокого убийства восьмерых жителей Макеевки

Подозреваемых в убийстве задержали в течение нескольких часов. Фото: МВД ДНР

Сегодня, 28 декабря, МВД ДНР показало кадры допроса задержанных подозреваемых в убийстве семьи из 8 человек в Макеевке, которое произошло 26 декабря. Жестокое преступление было раскрыто в течение нескольких часов.

Наводку на семью дала женщина, которая давно с ними дружила и подрабатывала у них по хозяйству. Ее брату срочно нужны были деньги, чтобы вернуть долг – 15 тысяч рублей. Сестра рассказала, что работает в одной из семей домохозяйкой.

После этого она нашла исполнителей с оружием, один из них сначала хотел использовать гранату для убийства всех жителей дома, но в итоге расстрелял их из автомата.

Когда подозреваемые начали обыскивать дом, они нашли куртку с 60 тысячами рублей, мобильный телефон и игровую приставку. Затем забрали ключи от машины и на ней скрылись. По дороге «Шкода» сломалась, ее бросили, а деньги поделили.

В МВД ДНР заявили, что действия преступников подпадают под ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Им грозит «максимальная ответственность в виде высшей меры наказания».

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