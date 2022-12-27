В ДНР завершили формирование регионального отделения «Единой России»

В Донецкое отделение партии продолжают принимать новых членов. Фото: t.me/pushilindenis

На заседании президиума регионального отделения политической партии «Единая Россия» было вручено свидетельство регистрации Донецкого регионального отделения партии. На должность председателя отделения был избран руководитель Администрации Главы ДНР Алексей Никоноров. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

— На сегодня сформирован состав рабочих органов партии, избраны председатели и координаторы партийных проектов. Основная задача на ближайшую перспективу для каждого председателя и координатора – сформировать свои общественные советы, которые продолжат работу в рамках 21 партийного проекта, — отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что свидетельство о регистрации вручил исполняющий обязанности начальника Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Донецкой Народной Республике Алексей Артамонов.

— Мы продолжаем активно осуществлять прием членов партии. Радует, что наши ряды увеличиваются в количественном и, самое главное, качественном содержании, — подчеркнул лидер Республики.

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