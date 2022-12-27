Без электроснабжения остались более двух тысяч абонентов поселка Гольмовский в Горловке

Под ударом вновь оказались несколько горловских поселков (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины вновь открыли огонь по Никитовскому району Горловки, в результате чего более двух тысяч абонентов остались без электроснабжения. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Обесточены 23 трансформаторных подстанции, без энергоснабжения 2336 абонентов поселка Гольмовский. В Калининском районе города повреждена ЛЭП, обесточен поселок Гурты, — отметили в СЦКК.

В ведомстве отметили, что украинские боевики открыли огонь по поселку Гольмовский в 18:00. Всего было выпущено пять нарядов калибром 155 мм с позиций ВФУ, расположенных в населенном пункте Дружба. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что ранее украинские боевики открыли огонь по селу Старомлыновка, в результате чего погиб мирный житель 1990 года рождения.

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