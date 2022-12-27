Российская строительная компания планирует восстановить более 1800 объектов в Мариуполе

Сейчас в Мариуполе завершаются работы над новым домом на улице Кафайская. Фото: Солнцев/ТГ

Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» планирует восстановить более 1800 поврежденных объектов в Мариуполе. Строительство в городе ведется в рекордно быстром темпе, а на возведение нового дома тратится в среднем три месяца. Об этом рассказал заместитель Председателя Правительства Донецкой Народной Республики Евгений Солнцев.

— Выполняя поручение Президента РФ Владимира Владимировича Путина, в этом году мы совместно со специалистами из всей России сделали многое для восстановления Мариуполя. Уверен, что в новом 2023 году темп строительных и ремонтно-восстановительных работ сохранится на таком же высоком уровне, — рассказал зампред.

Солнцев отметил, что за шесть месяцев работы строительная компания построила пять новых домов в Мариуполе.

— Все они сдаются в эксплуатацию с внутренней отделкой, установленными электроплитами, сантехническими узлами и водонагревателями, — добавил Евгений Солнцев.

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