ВФУ убили мирного жителя в селе Старомлыновка в ДНР

ВФУ продолжат убивать мирных жителей Республики (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по селу Старомлыновка, которое включено в зону ответственности администрации Донецка. В результате обстрела погиб мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— По улице Молодежной, 9 погиб мужчина 1990 года рождения. Таким образом, общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 26 декабря 2022 года составляет 5 человек (1 погиб, 4 ранены), — отметили в ведомстве.

В СЦКК ДНР подчеркнули, что в Петровском районе Донецка поврежден жилой дом на улице Удальцова. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по ДНР 105 различных боеприпасов. В результате обстрелов повреждены 13 жилых домов Петровском и Кировском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки

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