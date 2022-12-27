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НовостиПолитика27 декабря 2022 12:56

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства восьми человек в Макеевке

В ходе обыска в квартире подозреваемых изъят автомат, три магазина к нему и две гранаты
Виктория ПОДАРОВА
К работе на месте происшествия были привлечены следователи, эксперты и криминалисты центрального аппарата СК России. Фото: пресс-служба СК Российской Федерации

К работе на месте происшествия были привлечены следователи, эксперты и криминалисты центрального аппарата СК России. Фото: пресс-служба СК Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из восьми человек, в том числе трех детей, в Макеевке. Подозреваемые в совершении преступления уже задержаны в Донецке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

— Оперативно был установлен автомобиль, на котором скрылись лица, подозреваемые в совершении преступления. Позже в одной из квартир в Донецке были задержаны четыре человека. В ходе обыска в квартире обнаружены и изъяты автомат АК-74, три магазина к нему, а также две гранаты. Готовятся документы для направления оружия на экспертизу, — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым в виде заключения под стражу.

Напомним, что ранее сообщалось о задержании трех подозреваемых в убийстве. Они были ранее судимы.

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